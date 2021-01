Tragedia in RSA Lanuvio, il cordoglio del Sottosegretario Sibilia (M5S)

Dichiarazione del Sottosegretario all’interno Carlo SIBILIA: “Esprimo il mio più profondo cordoglio ai familiari delle V persone che la scorsa notte hanno perso la vita nella RSA Villa dei Diamanti a Lanuvio. Secondo le prime ipotesi, ora al vaglio degli investigatori, il decesso sarebbero stato determinato da esalazioni di monossido di carbonio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il nucleo NBCR dei Vigili del Fuoco di Roma. Una tragedia che lascia sgomenti e ci impone una ulteriore riflessione sull’importanza della prevenzione antincendio, soprattutto in luoghi destinati ai più fragili, come nel tragico evento di cui si ha notizia in questi momenti”.

E’ quanto scrive il sottosegretario all’Interno Carlo SIBILIA commentando la notizia della grave tragedia che ha colpito una residenza per anziani a Lanuvio.

