Trasporti, la Regione al lavoro per la Valle Caudina e il Sannio

Questa mattina il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha tenuto una riunione sul tema della mobilità e delle infrastrutture nel territorio del Beneventano e della Valle Caudina. Erano presenti il Presidente della commissione trasporti Cascone, la Presidente D’Amelio ed i consiglieri regionali Mortaruolo e Iannace, il delegato Todisco, l’assessore Abate, l’on.le Boffa, i vertici di EAV ed AIR. Si sono evidenziate problematicità e progressi e soprattutto le linee strategiche per una definizione strutturale del tema che possa consentire di superare l’isolamento di questo territorio.

La Benevento-Cancello è una ferrovia interconnessa e può rappresentare una linea della Napoli-Bari, connettendo velocemente un bacino di utenza di circa 120.000 persone con la nuova Stazione di Afragola e con la rete nazionale ferroviaria di AC/AV Nord-Sud ed Est-Ovest.

In tal senso il Presidente promuoverà nei prossimi giorni un incontro con il ministro dei Trasporti per avviare, come già chiesto con una apposita lettera nei mesi scorsi, le procedure previste dalla Legge 96/2017 comma 5 sulle ferrovie interconnesse di rilevanza strategica nazionale.

I risultati di questo incontro saranno illustrati, con proposte operative nel breve, medio e lungo termine, in un incontro pubblico previsto per fine febbraio a Benevento presso la sede ferroviaria di EAV, quando sarà presentato anche il progetto di riqualificazione totale di tale stazione. Nelle prossime settimane, in ogni caso, verranno implementate con AIR le corse universitarie e festive su gomma per migliorare tutti i collegamenti.

