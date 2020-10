Tre Bicchieri Gambero Rosso al Greco di Tufo Claudio Quarta.

Domani a Roma la consegna del riconoscimento all’etichetta che nasce nella cantina irpina di San Paolo di Tufo

Per la terza volta il “Greco di Tufo Claudio Quarta” si aggiudica i Tre Bicchieri del Gambero Rosso. Il prestigioso riconoscimento della Guida Vini d’Italia 2021 va all’annata 2019 dell’etichetta che Claudio Quarta Vignaiolo produce nella sua cantina irpina Sanpaolo, dal nome della contrada San Paolo di Tufo, in Campania, affacciata su Torrioni, un borgo di antichissime tradizioni agricole completamente immerso dal verde della vite e dei boschi.

Domani venerdì 16 ottobre la cerimonia di premiazione in occasione della degustazione di tutti i vini premiati con i Tre Bicchieri dalla Guida, organizzata dal Gambero Rosso negli studi di Cinecittà di Roma.

Grande gioia in casa Quarta: “Il Greco di Tufo, con la sua classe, eleganze e per il suo stile, occupa un posto particolare nel nostro cuore. Considero la mia “firma” in etichetta una vera dichiarazione d’amore per un vino e un vitigno dalla personalità unica”, commenta Claudio Quarta.

Il Greco di Tufo è uno dei più antichi vitigni italiani, matura con calma e dona al vino una particolare propensione a maturare nel tempo, regalando delicate e intriganti note minerali e di mandorla amara. Un bouquet ampio che si arricchisce con l’affinamento di 6 mesi sui lieviti per il Greco di Tufo Claudio Quarta che dona un capolavoro di finezza, eleganza, equilibrio e persistenza.

È possibile visitare la cantina Sanpaolo dal lunedì al venerdì, ore 9-16

La cantina Sanpaolo di Claudio Quarta Vignaiolo è in Contrada San Paolo, 83042 Torrioni (AV)

https://goo.gl/maps/29kFXHZr5wUhQKfd6

Contatti per le degustazioni in cantina: +39 340 8591741; +39 0825 998977

