Trenitalia annuncia: Milano-Napoli è SOLD OUT.

Mentre il Governo si è riunito per mettere a punto le ultime direttive sulle restrizioni che riguardano le festività natalizie, Trenitalia annuncia il sold-out delle Freccie per la tratta Milano- Napoli.

Nulla ha fermato dunque il consueto esodo, i treni – assicura Trenitalia- viaggiano con una capienza del 50% ed i costi dei biglietti sembrano arrivati alle stelle, non solo. Ci sono persone che addirittura non avendo trovato i biglietti si recano comunque in stazione sperando in un miracolo e quindi di poter trovarne uno.

La stazione di Milano pare sia attrezzata al riguardo, assicurano che sono presenti controlli e tutto è seguito scrupolosamente come protocollo anti covid.

La città partenopea pare sia la metà più gettonate per i cosiddetti “ritorni”, pare infatti, che nonostante le restrizioni, nonostante la Pandemia, molti sono stati coloro che non hanno voluto rinunciare a trascorrere il Santo Natale con la famiglia di origine.



