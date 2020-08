Treno travolge un’auto al passaggio al livello: muore una donna di 34 anni

Una donna di 34 anni è morta nella sua auto travolta da un treno, probabilmente per un guasto alle sbarre del passaggio al livello. E’ accaduto questa mattina poco dopo le 11 a Maleo, nel Lodigiano. Un treno della linea Milano-Mantova ha travolto la Citroen C1 che, provenendo dalla provinciale 234 in direzione Pizzighettone, attraversava in binari in quel momento.La donna a bordo è stata sbalzata in un fosso. Sul posto il personale del 118, i vigili del fuoco di Lodi, i carabinieri e la Polfer per i rilievi: le sbarre del passaggio a livello sarebbero integre, ma è proprio in un guasto che si cerca la spiegazione dell’incidente.

La circolazione stradale e ferroviaria è interamente bloccata.