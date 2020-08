Una bambina di 3 anni è morta colpita da un albero caduto, per il maltempo, sulla tenda dove dormiva con la famiglia in un campeggio a Marina di Massa (Massa Carrara). Sulla zona si è abbattuta una violentissima tromba d’aria. In gravi condizioni la sorella della vittima, di 14 anni, mentre un’altra giovane, di 19 anni, ha riportato lievi contusioni. E’ stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso ma non è potuto intervenire per il forte vento.