Trovato il cadavere di un cane impiccato ad Agerola. Borrelli: ”Chi ha ucciso questo povero animale deve essere condannato.”

n località Paipo, nel comune di Agerola è stato trovato il cadavere di un cane, impiccato ad un albero.

L’episodio è stato segnalato da un utente di Facebook che dopo essersi imbattuto nel raccapricciante spettacolo ha deciso di scattare una fotografia e di pubblicarla sul proprio profilo social.

“La crudeltà sugli animali è qualcosa di inaccettabile. Questo episodio in particolare, poi, dimostra a quali nefandezze sono inclini certi essere umani nei confronti di esseri viventi indifesi. I colpevoli di questa barbara uccisione devono, al più presto, essere identificati e denunciati.” – queste le parole del Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli in merito al ritrovamento del cane impiccato e la solidarietà all’autore del post che è stato addirittura minacciato per aver denunciato il fatto.

