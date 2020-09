TUFINO. Aiuti alimentari destinati a persone in difficoltà economica gettati nei rifiuti. La denuncia di due consiglieri comunali

Alimenti donati per aiutare famiglie in difficoltà economiche ritrovati nella spazzatura. E’ la denunciache arriva da Tufino, dai consiglieri comunali Francesca Santaniello e Filippo Galeotafiore. I due consiglieri puntano il dito nei confronti dell’amministrazione comunale. Ecco la missiva indirizzata agli entri preposti.

Al Responsabile dei Servizi Sociali

Al Segretario Generale

All’Assessore ai Servizi Sociali

Al Sindaco

e p.c. Al Prefetto

e p.c. alla Fondazione Banco Alimentare

“Il mondo è un posto pericoloso, non a causa di quelli che compiono azioni malvagie ma per quelli che osservano senza fare nulla”… e NOI NON POSSIAMO STARE A GUARDARE E NON DENUNCIARE QUANTO ACCADUTO.

Basiti nel vedere quanto documentato dalle foto allegate alla presente, alimenti del Banco Alimentare destinati quindi alle persone in difficoltà economica, GETTATI NELLA SPAZZATURA.

La cosa ANCOR PIU’ RIPROVEVOLE è che trattasi della spazzatura del Comune, l’Ente accreditato presso il Banco Alimentare per le finalità dell’organismo e che si è impegnato a ritirare i generi alimentari da ridistribuire ai nuclei familiari che versano in gravi condizioni socio-economiche.

Tali alimenti BARBARAMENTE GETTATI sono stati sottratti ai loro legittimi aventi diritto, a quelli che partecipando al bando ed essendo stati ammessi avrebbero dovuto ricevere quanto vediamo in foto, in spregio in primis al sentimento di carità, di umanità… del vivere civile, ma anche e soprattutto in spregio ai fondi che il Comune stesso impegna e impiega per l’acquisto dei pacchi alimentari da destinare alle famiglie bisognose.

Quanto accaduto GETTA UNA BRUTTISSIMA OMBRA sull’operato dei Servizi Sociali del Comune impegnati nella distribuzione dei pacchi anche alla luce del fatto che quanto accaduto e quanto da noi testimoniato non riguarda un singolo episodio ma azioni reiterate nel tempo

PERTANTO

CHIEDIAMO NON SOLO SPIEGAZIONI SU QUANTO ACCADUTO MA CHIEDIAMO AL RESPONSABILE DEL SETTORE DI PRENDERE PROVVEDIMENTI IN MERITO E NEI CONFRONTI DI CHI SI E’ MACCHIATO DI UN SIMILE ATTO SCELLERATO.

Certi di un sollecito riscontro.

In fede

Filippo Galeotafiore

Santaniello Francesca

