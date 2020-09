TUFINO. Altri 3 dipendenti e due collaboratori positivi al Covid. Scuola, posticipata l’apertura

Il Comune di Tufino comunica che sono risultati positivi al Coronavirus altri 3 dipendenti e due collaboratori. Ecco la comunicazione giunta poco fa.

“Cari Concittadini al momento, nonostante le ripetute sollecitazioni, non abbiamo nessuna nuova informazione da parte dell’ASL. A titolo precauzionale stiamo procedendo all’emanazione di un’ordinanza per posticipate l’apertura della scuola a lunedì 28 settembre, salvo diverse comunicazioni. E’ bene però chiarire la situazione in modo che non si creino allarmismi ma che si comprenda la necessità di alcune precauzioni. A seguito del contagio del dipendente comunale (per il quale ancora ora non abbiamo comunicazioni ufficiali) nella giornata di lunedì alcuni dipendenti comunali si sono sottoposti volontariamente ad un tampone effettuato da un laboratorio privato. Nella serata di ieri e’ arrivato l’esito che segnala la positività’ per 3 dipendenti e due collaboratori. Il Sindaco ha immediatamente inviato tale informazione all’ASL ed alla Prefettura e siamo in attesa dei provvedimenti che intendono prendere. A scopo precauzionale crediamo sia utile che tutti, indipendentemente dai dipendenti, prestino maggiore attenzione evitando contatti ristretti. Vi continueremo a tenere aggiornati”.

adsense – Responsive – Post Articolo