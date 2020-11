TUFINO. Approvato il bilancio previsionale. La consigliera Santaniello incalza sindaco e assessore al bilancio. Video

Rituonano ancora solenni e pesanti le accuse del Consigliere, ex Assessore, Francesca Santaniello che nell’ultimo Consiglio Comunale per l’approvazione del bilancio previsionale ha dato sfogo alla sua rabbia per “lo stato di PRESSAPPOCHISMO , DEFICIENZA ISTITUZIONALE, ELEVATA STRAFOTTENZA nei confronti del Paese e dei Cittadini”, da parte dei suoi colleghi amministratori che hanno avuto il coraggio di votare uno schema di bilancio che altro non e’ che “un’ACCOZZAGLIA DI NUMERI per raggiungere il rispetto dell’equilibrio entrate-spese che in realtà non c’è”.

Dure quindi le parole della Consigliera che ha incalzato il Sindaco che voleva interrompere la sua relazione e allo stesso Assessore al Bilancio Milo.

Ecco in allegato il video del consiglio comunale

