TUFINO. Benny Molaro continua a portare avanti i progetti anche in memoria del fratello

Oggi parliamo di Benny Molaro dopo la sua esperienza in Rai1 con Telethon è un organizzatore & collaboratore di eventi di Solidarietà e altro dal 2015 a nome dei Fratelli Molaro continua a portare avanti i progetti. Dal 2011 al 2013 come volontario è collaboratore della Fibrosi Cistica a Napoli, con tante esperienze in TV e Radio. “La cosa che mi ha spinto a fare l’organizzatore è stata la genuinità delle persone belle, ed è bello incontrarle nell’ospedale quando torno nel reparto, ed è straordinario sentire l’affetto dei bambini”, afferma il giovane tufinese. “Il 1 gennaio 2020 ha perso un fratello con Fibrosi Cistica e da allora, sempre attivo <<Nella vita non bisogna mai arrendersi>>, è sempre piu’ impegnato nel Sociale e TV per regalare un sorriso tutti i bambini che combattono con malattie genetiche rare” – conclude.

