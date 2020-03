TUFINO. Carlo Ferone: “Oggi cominceremo la distribuzione delle mascherine che il Comune ha acquistato per i nostri concittadini.

Due mascherine per ogni nucleo familiare come segno tangibile di vicinanza e di attenzione per tutti. Abbiamo coinvolto nelle operazioni anche i Comitati Festa di Tufino e Schiava, non solo per coprire velocemente il territorio, ma affinché non si dimentichi che la nostra e’ una grande Comunità’. Resta fermo però l’invito a non violare le ordinanze emesse e quindi di restare a casa. Nei prossimi giorni, dopo la sanificazione già fatta, cominceremo una nuova disinfettazione, strada per strada, seguendo le prescrizioni del Ministero della Sanità. Ieri abbiamo preso contatti con i Capogruppo delle minoranze consiliari per rappresentare le nostre azioni e per confrontarci sui prossimi passi registrando da parte loro la massima e fattiva collaborazione. Ringrazio tutti i miei concittadini, che stanno collaborando con l’Amministrazione e spero che presto si possa organizzare una grande festa di piazza per ritornare a stare tutti insieme.”

adsense – Responsive – Post Articolo