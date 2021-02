TUFINO. Cede sponda del torrente Gaudio immediato l’intervento per ripristinare e mettere in sicurezza l’area

Venerdì a Tufino, nell’alveo Gaudio si è avuto un distacco di parte della sponda all’altezza della prima traversa di via Garibaldi, forse a causa delle continue piogge e soprattutto dalla mancata pulizia del torrente da parte degli organi predisposti. Nonostante l’immediata segnalazione al Genio civile nessun intervento è stato posto in essere causando allagamenti alle campagne circostanti per le abbondanti piogge di venerdì notte e quelle della giornata di sabato. L’imminente pericolo ha costretto l’amministrazione comunale ad intervenire onde rischiare possibili allagamenti del quartiere di Risigliano.

Dopo immediata sollecitazione della Prefettura e della Protezione Civile richiedendo un intervento immediato ieri nel primo pomeriggio si è dato il via alla procedura di messa in sicurezza nonostante le cattive condizioni meteo. La zona è tornata in sicurezza impedendo eventuali rischi in caso di piogge abbondanti.