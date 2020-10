TUFINO. Commemorazione dei defunti 1 e 2 novembre possibile chiusura del cimitero. E’ polemica

La possibilità di tenere chiuso il cimitero durante i giorni della commemorazione dei defunti sta creando polemiche in paese. Infatti l’amministrazione comunale ha fatto sapere alla cittadinanza che in caso in cui i contagi restino alti è prevista la chiusura del cimitero il primo e il 2 novembre, onde evitare assembramenti e quindi rischio di ulteriori contagi. La decisione però a quanto sembra non piace alla cittadinanza che hanno espresso il proprio disappunto per un eventuale scelta di chiusura.

