TUFINO. E’ emergenza Covid, dipendente positivo ma c’è il rischio di altri contagiati. Comune e cimitero chiusi

Torna l’allarme Covid 19 a Tufino, piccolo centro dell’area nolana a confine con la bassa Irpinia. Ad essere contagiato un dipendente comunale, ma si attende l’esito dei tamponi anche per altri dipendenti. Ecco cosa si scrive l’amministrazione comunale sulla propria pagina Facebook: “AGGIORNAMENTO COVID. Cari Concittadini, dalle informazioni ricevute, ancorché non ufficiali, come già annunciato, un dipendente comunale non residente, risulterebbe positivo al Covid. A scopo precauzionale, e’ stata emessa ordinanza, che verrà pubblicata nelle prossime ore, di chiusura del Comune e del Cimitero comunale per domani 23 e giovedì 24 settembre. Siamo in stretto contatto con la Prefettura e l’Asl al fine di valutare tutti i provvedimenti più opportuni per la tutela della salute pubblica”.

