TUFINO E LIVERI: I due comuni del nolano siglano accordo per l’utilizzo della Piscina a tariffe agevolate

Stiamo attraversando un periodo particolare e l’emergenza Covid determinerà molte difficoltà per le vacanze estive. Per questo, la settimana scorsa, in virtù degli ottimi rapporti personali ed istituzionali, il Sindaco di Tufino ha chiesto al Sindaco di Liveri di farsi promotore con il gestore della piscina, di una convenzione per i residenti a Tufino. I Tufinesi, dietro presentazione di un documento che comprovi la residenza, avranno accesso alla piscina a tariffe agevolate. In particolare 4 euro dal lunedì al venerdì e 6 euro il sabato e la domenica. Carlo Ferone, Sindaco di Tufino: “ Ringrazio l’amico Sindaco di Liveri Raffaele Coppola che con grande sensibilità ha accolto il nostro invito. Stiamo provando a fornire qualche opportunità per l’estate ai nostri concittadini. Abbiamo riattivato un piccolo spazio per la Gescal, probabilmente siamo tra i pochi destinatari di un contributo per i centri estivi e ora questa convenzione. Stiamo lavorando per altri progetti augurandoci di riuscire ad essere concretamente vicini ai nostri concittadini”.

