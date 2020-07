TUFINO. Festa patronale in onore di Sab Bartolomeo Apostolo annullata

Nel corso del Consiglio Pastorale Parrocchiale, in data 9 luglio 2020, il Parroco Don Angelo Schettino, avendo ascoltato il parere del referente del Comitato Festa S. Bartolomeo Apostolo 2019-2020, Sig. Vincenzo Porcelli, e degli altri membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale, decide, a malincuore, che per quest’anno in corso la festa patronale viene abolita, insieme alla processione del nostro amato Patrono S. Bartolomeo Apostolo. Questa decisione nasce dalla situazione di emergenza sanitaria in atto, volta a ridurre il contagio da covid-19, in ottemperanza alle disposizioni della Conferenza Episcopale Campana. Nonostante ciò, sarà possibile vivere la dimensione spirituale della festa di S. Bartolomeo Apostolo con il consueto novenario, che vedrà alternarsi ogni sera un sacerdote, a cui è stato affidato un tema. Inoltre il giorno 24 agosto 2020, sarà celebrata una solenne Eucarestia in Piazza G. Gragnano, presente anche la venerata statua del nostro Santo Patrono. A breve, sarà pubblicato il programma della festa. L’attuale Comitato festa, inoltre, viene confermato anche per il prossimo anno pastorale. Ci affidiamo alla materna intercessione di Maria, Madre della Chiesa e di S. Bartolomeo Apostolo, Patrono della nostra Comunità Parrocchiale di Tufino, affinché sperimentiamo la grandezza dell’amore di Dio anche in questo tempo di pandemia.

adsense – Responsive – Post Articolo