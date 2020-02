TUFINO. Francesca Santaniello si dimette da Capogruppo di Maggioranza. La lettera

Con una lettera protocollata stamane la consigliera di maggioranza, già assessore all’Ambiente, ha rassegnato le dimissioni da capogruppo di maggioranza di “Progresso Civico”. Ecco la lettera:

“Per rispetto dei Tufinesi, del ruolo accordatomi, della mia dignità e della Politica con la P maiuscola sento il dovere di compiere un gesto concreto di assunzione di responsabilità.

Tanti e forse anche troppi sono stati i tentativi di ricucire uno strappo ormai lacero per la speranza che il vento potesse cambiare rotta e virare verso il BENE del Paese ormai martoriato e offeso quotidianamente da una politica scorretta, incostruttiva, inconcludente, che beneficia il forestiero, che confonde i diritti e gli interessi legittimi dei cittadini con favori ricattabili, deficitaria sul piano delle infrastrutture scolastiche e ludiche, incapace di riconoscere sgravi fiscali sulle tasse ai Tufinesi.

Sono delusa e amareggiata perche’ avevo creduto in un progetto non solo mai realizzato ma neppure mai intrapreso… e pensare che quel poco di buono che sono riuscita a fare per il Paese l’ho dovuto strappare con le unghie e con i denti contro la volontà di chi non ti vuole far ”crescere” per chissà quale timore di perdere il ”timone”.

L’Amministrazione e’ un organo collegiale, le scelte vanno condivise, i ruoli rispettati e non relegati a una semplice alzata di mano.

Con la volontà di continuare il mio impegno con determinazione, libertà e dignita’ rassegno le mie dimissioni dal ruolo di capogruppo di Progresso Civico”. Francesca Santaniello

