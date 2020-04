TUFINO. Il grande cuore del Comitato Festa e del parroco Don Angelo in aiuto alle famiglie in difficoltà

Un’iniziativa senza precedenti quella organizzata dal Comitato Festa di Tufino che in collaborazione con il parroco Don Angelo Schettino stanno distribuendo generi alimentari a tutte le famiglie che si trovano in difficoltà in questi giorni di quarantena e che non hanno più la possibilità di provvedere ai beni di prima necessità. Uno sforzo immane che i membri del Comitato Festa stanno in questi giorni compiendo con il reperire, smistare, confezionare, dividere, trasportare tutti questi pacchi. Il lavoro da fare è tanto per cui tutti coloro che sono in difficoltà riceveranno l’aiuto alimentare, nessuno escluso. E’ possibile, da parte delle famiglie in difficoltà, quindi contattare il Comitato Festa sul proprio profilo Facebook per farne richiesta. Un appello viene inoltre rivolto alle aziende che vogliono contribuire all’iniziativa donando i beni di prima necessità possono contattare gli organizzatori dell’iniziativa o anche il parroco. A questo gruppo di giovani va il plauso di una comunità intera per l’iniziativa. “Andrà tutto bene”.

