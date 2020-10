TUFINO. L’amministrazione comunale a fianco del sindaco di Nola per dire no alla trasformazione dell’ospedale nolano per soli pazienti affetti da Covid

L’Amministrazione Comunale di Tufino, pur consapevole che i cittadini dell’Area Nolana-Vesuviana stanno vivendo enormi disagi a causa dell’emergenza Covid, esprime il proprio totale dissenso all’ipotesi che l’Ospedale di Nola sia trasformato in Covid Hospital.

La nostra Comunità ha pagato un prezzo altissimo a causa del Coronavirus e concordiamo con la necessità che l’ASL NA3 ponga in essere misure più efficaci per affrontare quest’emergenza, ma convertire il Santa Maria della Pietà significa privare il nostro territorio di altri servizi sanitari essenziali ed importantissimi per i quali i cittadini dovrebbero rivolgersi ad Ospedali fuori provincia oppure all’Ospedale del Mare di Napoli.