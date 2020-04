TUFINO. L’azienda Volpicelli srl dona uova pasquali per i bimbi delpaese, mentre l’Aphros Cosmetics srl igienizzante

A Tufino con la solidarietà dei privati si fanno grandi cose. La Volpicelli Valerio Srl, nota azienda dolciaria del nolano, ha donato al Comune di Tufino uova pasquali che, in questi giorni, sono in distribuzione ai piccoli Tufinesi. La Aphros Cosmetics Srl, invece, ha effettuato una donazione di gel igienizzante al Comune per il funzionamento della struttura comunale. Il Sindaco Carlo Ferone “Sono grato, a nome dell’intera Comunità, a Valerio Volpicelli, Amministratore Delegato della Volpicelli Valerio Srl perché, con il suo gesto, ci consentirà di donare un sorriso ai bambini. La Volpicelli Valerio Srl, azienda dolciaria di caratura nazionale, è un partner del Comune da diversi anni e con questo gesto ha rafforzato i sentimenti di stima e vicinanza verso la nostra Comunità. Devo ringraziare anche la dott. Miele della Aphfros Cosmetics Srl, azienda che ha sede proprio sul territorio di Tufino e con la quale, sicuramente, troveremo nuovi modi di cooperare quando questa emergenza sarà terminata. Grazie a queste eccellenze del nostro territorio per la loro generosità”.

