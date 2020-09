TUFINO. Nuova ordinanza anti Covid, chiusura casa comunale, cimitero, scuole, mercato settimanale. Ecco fino a quando

Oggi a Tufino l’Asl ha comunicato un altro caso di positività tra i dipendenti comunali. Intanto è in fase di pubblicazione una nuova Ordinanza che prevederà:

Si richiama poi la massima attenzione al rispetto delle Ordinanze Regionali ed in particolare alla n. 72 del 24 settembre 2020 che dispone l’obbligo, su tutto il territorio regionale di indossare la mascherina nei luoghi all’aperto, durante l’intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale ed alla n. 75 del 29 settembre 2020 in tema di feste, ricevimenti e somministrazione alimenti e bevande in genere.