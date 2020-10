TUFINO. Paese sotto choc, dipendente comunale muore per Covid 19

E’ un paese sotto choc, a Tufino la morte di Giuseppe De Stefano, dipendente comunale colpito nei giorni scorsi dal Covid 19, ha lasciato increduli l’intera popolazione che in queste ore ha appreso della scomparsa del loro concittadino. Ecco il messaggio dell’amministrazione comunale: “Il Sindaco, la Giunta, i Consiglieri Comunali, i dipendenti comunali e tutta la Comunità di Tufino, increduli ed affranti piangono la scomparsa del dipendente Giuseppe De Stefano. Peppe era un punto di riferimento della struttura comunale ed ha combattuto come un leone in questi giorni contro il Covid. Purtroppo le sue fragili condizioni di salute non gli hanno consentito di sconfiggere questo mostro. Lo ricorderemo per sempre e siamo vicini alla moglie ed a tutta la famiglia in questo tristissimo momento”.

