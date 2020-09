TUFINO. Persone in quarantena obbligatoria in giro per il paese. La denuncia dell’amministrazione comunale

Erano obbligati a stare in quarantena per il loro contatto con i positivi al Covid 19 accertati nei giorni scorsi ,ma sono stati visti girovagare per il paese di Tufino mettendo a rischio altre persone in caso di loro positività. E’ la denuncia che l’amministrazione comunale ha lanciato sulla pagina ufficiale di facebook scrivendo:”CI RISULTA CHE DIVERSE PERSONE CHE DOVREBBERO ESSERE IN QUARANTENA STANNO GIRONZOLANDO PER IL PAESE. OLTRE AD ESSERE DEGLI IRRESPONSABILI LI AVVISIAMO CHE ABBIAMO CHIESTO AL COMANDANTE DEI CARABINIERI MASSIMA RIGIDITÀ. INVITIAMO TUTTI QUELLI CHE VEDONO SOGGETTI CHE DOVREBBERO ESSERE IN QUARANTENA PERCHÉ’ DIPENDENTI O COMPONENTI DEI SEGGI A SEGNALARLO DIRETTAMENTE ALLE FORZE DELL’ORDINE O A FARCELO SAPERE E PROVVEDEREMO NOI. SE NON C’È BUON SENSO NON NE USCIREMO QUINDI TOLLERANZA ZERO”.

In totale sono 49 le persone a Tufino ristrette nel loro domicilio in attesa del termine della quarantena. Alcuni di questi avrebbero violato l’ordinanza .

adsense – Responsive – Post Articolo