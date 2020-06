TUFINO. Preoccupano i nuovi contagi nel nolano, il paese a rischio isolamento

Si sta in queste ore procedendo ad effettuare approfondite indagini sui frequentatori del circolo locale del piccolo comune del nolano, Tufino, frequentato da soggetti risultati poi positivi al Covid-19. Circa 31 i frequentatori abituali del circolo ricreativo che sono stati sottoposti, o lo sono in queste ore, a screening da parte dell’Asl. Solo i risultati che dovrebbero arrivare in serata potranno farci capire lo stato reale della situazione. Si spera in risultati negativi, anche perché i rispettivi soci del circolo a loro volta hanno frequentato le rispettive famiglie o altre persone. In caso di vero e proprio focolaio, così come è per esempio avvenuto a Mondragone nel Casertano, non si esclude che possa arrivare un decreto del governatore campano che metta in quarantena l’intero comune.

