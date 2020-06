Tufino. Salgono a tre i contagi di Covid-19 nel comune di Tufino. Ad annunciare la notizia è la pagina ufficiale dell’amministrazione comunale

La stessa amministrazione comunale ha annunciato che a scopo precauzionale, si è deciso di sospendere il mercato previsto per oggi. I nuovi contagi in città hanno provocato sicuramente preoccupazione tra i cittadini tufinesi. L’amministrazione comunale della giornata di ieri ha anche comunicato lo screening di massa di ben 31 cittadini tufinesi: “A seguito delle indagini svolte sono stati individuati, al momento, 31 frequentatori abituali del circolo che domani mattina verranno sottoposti a screening da parte dell’Asl. In queste ore si stanno notificando a questi nostri concittadini i relativi provvedimenti. Resta inteso che chiunque abbia frequentato il circolo e non sia stato individuato, come da ordinanza, DEVE autoisolarsi ed autodenunciarsi.

Stiamo tutti facendo enormi sforzi in questa situazione così difficile ma e’ necessario che TUTTI facciano la propria parte mostrando maturità. E’ una questione di rispetto per tutta la nostra Comunità. FORZA TUFINO!”

