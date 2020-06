TUFINO. I Tamponi sui 43 residenti danno esito negativo

“Abbiamo avuto comunicazione che i tamponi effettuati ieri sui nostri 43 concittadini sono tutti negativi. Per precauzione restano in isolamento domiciliare ma registriamo oggi una gran bella notizia. FORZA TUFINO!”. Con questo messaggio pubblicato sulla propria pagina facebook dell’amministrazione comunale di Tufino si tira un sospiro di sollievo dopo l’allarme scattato a seguito di tre casi di positività registrati nei giorni scorsi. Esito negativo quindi sugli altri frequentatori del circolo privato che nei giorni scorsi era stato chiuso per precauzione.

