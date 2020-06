TUFINO. Torna l’emergenza Covid 19 in paese, ecco l’annuncio dell’amministrazione comunale

Amministrazione Comunale di Tufino ha diramato la notizia di un nuovo caso di contagio in paese. Ecco il comunicato: “Purtroppo abbiamo un nuovo caso di positività al Covid. Oltre ciò l’ASL ci ha chiesto di dare massima diffusione alla circostanza che il Sig. VINCENZO D’AVANZO, attualmente non positivo, ha frequentato il circolo “Finalmente si gioca” nella Gescal. Ci viene chiesto di invitare chiunque nell’ultima settimana abbia avuto contatti con lui di mettersi in contatto con i medici curanti per le eventuali azioni”.

