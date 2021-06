Turismo, vertice tra la Regione e le Pro Loco

Napoli – Progettualità e ascolto del territorio, le Pro Loco della Campania, rappresentate dal Presidente, Tony Lucido, e dallagiunta al completo di Unpli Campania hanno portato il grande bagaglio di esperienza e conoscenza delle comunità negli uffici dell’assessorato al turismo della Regione Campania. L’assessore Casucci ha ricevuto personalmente la squadra dirigenziale del Comitato Regionale dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, non mancando di manifestare stima e compiacimento per il lavoro di promozione turistica e culturale svolto incessantemente dalle oltre 400 Pro Loco della Campania e aderente al Piano Turismo 2021.

Turismo di prossimità ed esperienziale è il trend nell’epoca della pandemia, una formula che è da sempre il garantito brand dell’offerta turistica Pro Loco, formula che Lucido con i presidenti dei Comitati Provinciali UNPLI Campania – Luigi Barbati (Napoli), Marcello Nardiello (Salerno), Renzo Mazzeo (Benevento), Maria Fiore (Caserta), Giuseppe Silvestri (Avellino), hanno intenzione di rinnovare e potenziare in collaborazione con la Regione Campania. Da ciò l’esigenza, ricercata nella riunione in Assessorato, di risolvere i vecchi insoluti burocratici: “Le Pro Loco non sono società finanziarie o d’investimento” ha detto il Presidente Lucido “non producono o commerciano prodotti ma promuovono valori, suggestioni, cultura, identità, appartenenza,tradizioni. Quindi l’invito all’Assessore ad avviare procedure per una rapida revisione dei procedimenti e l’apprezzamento per la comprensione e l’ascolto delle problematiche delle Pro Loco, per alcune delle quali egli avvierà da subito azioni di verifica e di cambiamento”. Alla riunione hanno partecipato anche il Consigliere Nazionale Unpli Mario De Iuliis, la segreteria regionale Ramona Del Priore ed il consulente Domenico Pisano.

