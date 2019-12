Tutto pronto per il Presepe Vivente “La Nascita”, a Montaperto di Montemiletto (AV).

Il programma del 21 e 22 dicembre 2019 prevede alle ore 19.00 l’apertura dell’antico borgo, cinto per l’occasione da colonne e mura. L’ingresso principale in Piazza Regina Elena (adiacente la Chiesa di S. Audeno) darà inizio al percorso che vedrà oltre le classiche scene presepiali anche artigiani e soprattutto lavorazioni di prodotti tipici, come pane, formaggio, ecc… La particolarità sarà la possibilità di degustare o acquistare i prodotti, partecipando anche alla fase di lavorazione degli stessi. Inoltre, nella piazza del mercato, ci saranno le botteghe della “mantoppola” (tipiche polpette locali), della zeppolina, del macellaio e del formaggio. Proseguendo per le caratteristiche vie del borgo, si giungerà alla grotta del bambin Gesù, dove si contemplerà “la Nascita”. L’appuntamento è al 21 e 22 dicembre 2019 a Montaperto di Montemiletto.

