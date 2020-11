U.S. Avellino. Altro elemento del gruppo squadra positivo al Covid-19, in isolamento 10.

L’Us Avellino 1912 comunica che, nel rispetto del protocollo federale anti Covid-19, ieri mattina il gruppo squadra, fatta eccezione per coloro i quali sono risultati positivi ai precedenti cicli e posti di conseguenza in isolamento, ha praticato il trentottesimo ciclo di tampone nasofaringeo, il quale ha dato esito positivo per un solo elemento del gruppo squadra. Successivamente l’indagine è stata approfondita con test molecolare, il quale ha confermato l’esito.

I restanti componenti del gruppo squadra sono risultati tutti negativi.

Attualmente sono 10 i tesserati posti in isolamento e costantemente monitorati dallo staff medico in seguito alla positività al Covid-19.

adsense – Responsive – Post Articolo