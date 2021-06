Per l’Avellino ben 4 squalificati in vista della semifinale di Padova del prossimo 6 giugno. Nessuna sorpresa per Illanes e Aloi, a cui si sono aggiunti Forte e Adamo “per aver pronunciato una espressione blasfema durante la gara”. Una stangata, ciò quanto riportato dal commissario di campo e dal rappresentante della Procura Federale.

