U.S. Avellino. Biennale per il centrocampista classe ’96 Salvatore Aloi.

L’Us Avellino comunica di aver acquistato dal Trapani, a titolo definitivo, il calciatore Salvatore Aloi. Nato a Melito di Porto Salvo (RC) l’ 11 novembre 1996 il centrocampista calabrese cresciuto nelle giovanili della Reggina ha stipulato con il club irpino un accordo biennale.

Dopo l’esperienza nel club amaranto Aloi è passato poi al Trapani con cui nella stagione 2014/2015 ha esordito tra i professionisti nel campionato di serie B.

Nel suo curriculum ben 118 presenze nei tornei professionistici. 98 presenze tra i campionati di serie C 3 serie B e 20 presenze tra coppe playoff e playout di Lega Pro.

“Salvatore è un giovane con alle spalle una grande esperienza – ha affermato il direttore sportivo Salvatore Di Somma – a 23 anni ha già assaporato una vittoria di campionato con il Trapani e disputato ben 17 presenze in B nella scorsa stagione. E’ una mezz’ala importante con una struttura fisica imponente che, in serie C, rappresenta un’assoluta garanzia. L’attesa e la pazienza ci hanno consentito di mettere in organico un calciatore di prima fascia”.

