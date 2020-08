U.S. Avellino. Biennale per il difensore classe ’96 Gabriele Rocchi.

L’Us Avellino comunica di aver raggiunto un accordo biennale con il difensore Gabriele Rocchi. Nato a Castrezzato (BS) il 7 maggio 1996, Rocchi è cresciuto nelle fila delle giovanili del Brescia.

L’esordio tra i professionisti è avvenuto nella stagione 2016/2017 con la Giana Erminio, società con cui il roccioso difensore lombardo ha militato per due anni e mezzo prima di trasferirsi, per una breve parentesi da gennaio 2018 a giugno 2019, alla Vis Pesaro.

Nella scorsa stagione è stato protagonista in serie C con la Cavese, disputando 17 presenze.

In totale Rocchi ha collezionato 75 presenze tra i professionisti, delle quali 66 in campionato, 7 nella Coppa Italia di Serie C e 2 in Tim Cup. Oltre alle esperienze professionistiche, nella stagione 2015/2016, Rocchi ha vinto un campionato di serie D con lo Sporting Bellinzago.

“Nel periodo in cui, nella passata stagione, sono andato via dall’Avellino ho avuto l’occasione di seguire diverse partite della Cavese a Castellammare di Stabia – ha fatto sapere il direttore sportivo Salvatore Di Somma – Rocchi è risaltato subito ai miei occhi, per la struttura fisica, per il modo di stare in campo e per come, da difensore, riesce a gestire bene la palla nelle uscite. Avendo fatto lo stesso ruolo in carriera credo di aver fatto un ottimo affare con l’acquisto di Gabriele”.

