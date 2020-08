U.S. Avellino. Biennale per la punta Gabriele Bernardotto.

L’Us Avellino comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Vibonese le prestazioni sportive del calciatore Gabriele Bernardotto. L’attaccante ha siglato un accordo biennale con il club.

Nato a Roma il 22 aprile 1997, Bernardotto è cresciuto nelle giovanili della Lupa Roma.

In carriera ha preso parte a tre campionati di serie D, con le maglie di Anzio, Trastevere e Lanusei, ed uno di serie C, l’anno scorso, con la maglia della Vibonese.

Nel massimo torneo dilettantistico ha collezionato 90 presenze mettendo a segno 27 gol. Nell’ultima stagione di C, invece, in 27 partite ha siglato 6 reti e collezionato tre assist con la maglia della Vibonese.

“Gabriele è un attaccante con grande struttura fisica – ha affermato il direttore sportivo Salvatore Di Somma – nonostante la sua stazza imponente è anche rapido nell’attacco della profondità. Non è un under ma è comunque un calciatore giovane che con noi potrà crescere ulteriormente dando un grande contributo al nostro attacco”.

adsense – Responsive – Post Articolo