U.S. Avellino. Braglia: “Da oggi in ritiro, non sbaglieremo atteggiamento contro il Bari”.

di Lucio Ianniciello

Sabato alle 17,30 al Partenio Lombardi l’Avellino affronterà il Bari, match molto importante in ottica secondo posto. Tale posizionamento è occupato attualmente dai lupi, tallonati dai galletti, terzi, che nello scorso turno hanno accorciato a -4 quando mancano 4 giornate al termine della regular season.

Braglia apre così la conferenza pre gara: “Siamo tranquilli, si sta lavorando bene. Veniamo da una brutta prestazione. La partita di sabato è importante, inutile caricarla. Già il nome dell’avversario fa pensare a qualcosa di diverso da questa categoria”.

Si pensa al Bari ma il tecnico grossetano non dimentica Terni: “Noi non guardiamo gli altri, contro la Ternana atteggiamento sbagliato, ci dobbiamo riscattare. I tifosi ci tengono alla partita di sabato prossimo, lo abbiamo potuto ben capire all’andata. Non sbaglieremo. Deve parlare il campo, sono partite che si preparano da sole”.

I play off sono alle porte, le 4 gare che mancano definiranno i posizionamenti: “Ho visto squadre eliminate subito da seconde, altre che hanno vinto da terze o quinte. I play off sono un campionato a se’, conta come ci si arriva fisicamente e mentalmente. Faremo queste 4 partite al massimo. È importante arrivare secondi, per avere più tempo a disposizione per prepararci. Sarebbe un peccato perdere questo posizionamento”.

L’aspetto psicologico: “Non vedremo l’atteggiamento di Terni, dobbiamo dare delle risposte ed essere consapevoli delle nostre difficoltà e delle nostre capacità. Sappiamo che ci giochiamo tanto come credibilità”.

I rientri a centrocampo: “D’Angelo sta bene, va meglio Adamo, Carriero e De Francesco si sono reinseriti. Speriamo di non avere altre spiacevoli sorprese come Santaniello. Stiamo cercando di recuperare tutti”.

Poi svela: “Da oggi saremo in ritiro a mezzogiorno, la scelta è stata mia, non mi sono piaciute alcune cose. Siamo qui a lavorare, non in vacanza. Fino ad ora bene tutti, valuteremo in seguito se prolungarlo. Non voglio sciupare quello che abbiamo conquistato”.

Le assenze e il Covid non hanno risparmiato l’Avellino: “Vorrei vedere se alla Ternana togli gente come Partipilo, Falletti e altri cosa succede. Tutti che parlano di noi, continuassero pure. Questa squadra al completo vende cara la pelle, altrimenti è diversa, come lo sarebbero altre”.

Convinto che se i suoi ragazzi giocano, possono battere chiunque. Si sofferma su Bernardotto, rientrato a Terni dopo il Covid: “Sta bene e dà una mano, i progressi li stava facendo e deve continuare a farli”.

A Terni l’Avellino si è disposto diversamente in campo, Braglia non le manda a dire riguardo a determinati atteggiamenti dei singoli: “Miceli si è lamentato del cambio e io ho risposto. Da capitano bisogna anche saper valutare la propria prestazione. Deve dare l’esempio, la fascia è un segno di responsabilità. Se è lui a far male, gli altri cosa dovrebbero fare? Ha sbagliato e deve assumersi le colpe. Io non sto zitto, non fa parte del mio carattere. A Fella ho chiesto un ruolo non suo, per Falletti avevo Marco Silvestri fermo da 2 mesi e mezzo, Adamo non mi garantiva più di mezz’ora e allora ho dovuto fare scelte obbligate. Tuttavia passano 24″ e Falletti già segna, con Luigi Silvestri che aveva il compito di limitarlo. Da lì un casino”.

Lo stato d’animo dei giocatori: “Sono sereni, disponibili, uniti, tutti vogliono giocare. Se qualcuno fa male viene cambiato nel rispetto del gruppo”.

Su Forte e qualche giovane della Primavera, nelle ultime tre gare convocati una volta l’arianese Di Martino e due il montellese Capone: “Ci ho parlato con Forte, non sta passando un periodo bellissimo, lo sa. Vedremo. I ragazzini devono migliorare tanto, Capone al momento è l’unico interessante, ha spunto, velocità e crossa bene”.

