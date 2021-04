U.S. Avellino. Braglia: “Vibonese squadra organizzata, andremo in ritiro da stasera”.

In vista del match di sabato contro la Vibonese allo stadio “Luigi Razza” mister Piero Braglia è intervenuto questa mattina in sala stampa per presentare la sfida ai calabresi.

Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore biancoverde.

Sul momento dei lupi. “Ci siamo abituati, nel corso dell’attuale stagione, ad affrontare gare con numerose indisponibilità. Non è un aspetto che ci deve impressionare o condizionare. Dovremo fare la nostra gara dando il massimo per ottenere un risultato importante ”.

Sugli avversari. “Hanno ottenuto un buon pareggio a Palermo. La Vibonese è una squadra organizzata che ha quasi centrato l’obiettivo stagionale. Sicuramente giocheranno al massimo contro di noi per mettere definitivamente la parola fine sul discorso salvezza. Ogni partita nasconde le sue insidie, dovremo mantenere alta la concentrazione ed essere consapevoli che non ci regaleranno nulla. Per questa ragione andremo in ritiro a partire da questa sera”.

Su chi dovrà sostituire infortunati e squalificati. “Rocchi quando è stato chiamato in causa ha sempre fatto bene. Ho sempre affermato che lui è un braccetto, quindi sostituto naturale di Luigi Silvestri. La formazione, come ho spesso affermato, la fanno le prestazioni. Chi gioca bene e merita non verrà mai escluso”.

