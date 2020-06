U.S. Avellino. Capuano: “Ricominciando a luglio ci sarà il tempo per prepararsi, nei play off non vogliamo essere comparsa”.

“Non si poteva giocare con immediatezza, ora cominciando a luglio invece tutte le squadre avranno il tempo di prepararsi in maniera omogenea, distribuendo i carichi di lavoro. Non avevo dubbi che si arrivasse ad una decisione simile dato lo spessore professionale e umano di chi ci rappresenta”. Così mister Ezio Capuano al termine della lunga giornata odierna, che ha visto svolgersi anche il Consiglio Federale.

“Per quel che concerne il mio Avellino – ha continuato il mister – si sta procedendo sempre in maniera individuale e nel pieno rispetto delle regole, per quanto sia un protocollo difficile da applicare. Mi auguro e sono convinto che anche gli altri stiano facendo altrettanto. Ora, una volta sostenuti tutti gli esami previsti, non ci resta che tornare ad allenarci in maniera collettiva e preparare al meglio questi playoff. Ero piuttosto sicuro che i miei atleti avessero lavorato con grande applicazione ed oggi stanno confermando grande abnegazione”.

In conclusione, un pensiero sui playoff: “ribadisco quanto detto più volte. Noi non vogliamo essere la comparsa o la vittima sacrificale, è un concetto che abbiamo fatto nostro e che ci ha accompagnato in tutti questi mesi, sperando di poter dare grandi soddisfazioni alla proprietà ed alla piazza intera”.

