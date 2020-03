U.S. Avellino. Cosmopol main sponsor fino alla stagione 2020/2021.

L’U.S. Avellino è lieta di annunciare la partnership di Cosmopol S.p.A. come main sponsor per le stagioni 2019/2020 e 2020/2021.

Cosmopol fornisce dal 1989 servizi di sicurezza integrati in tutta Italia, contribuendo con professionalità e passione alla sicurezza dei beni di 50.000 clienti, in maniera affidabile e sostenibile.

Cosmopol vedrà il proprio logo sulla maglietta ufficiale da gioco dei lupi ed insieme all’U.S. Avellino sarà protagonista di eventi ed iniziative che caratterizzeranno le prossime due stagioni in un sodalizio di crescita e collaborazione.

“La partnership tra l’U.S. Avellino e Cosmopol – ha commentato Carlo Matarazzo – guarda oltre la sponsorizzazione perchè condivide un’eredità di valori e di storia che noi per primi proponiamo ogni giorno ai nostri clienti in tutta Italia. Dal 1989 aiutiamo aziende, enti e famiglie a vivere e lavorare in sicurezza in un mondo sfidante ed in continuo cambiamento. La mia famiglia ha già supportato l’Avellino in passato, durante quello straordinario cammino sportivo che ha portato alla Serie A. Siamo tornati per rivivere momenti unici di pura passione sportiva con i nostri clienti, la nostra comunità ed i tifosi dell’Avellino. Con questa sponsorizzazione portiamo avanti i nostri valori di sicurezza, di lealtà e di competitività, mettendo la passione e la voglia di eccellere in campo e fuori dal campo al centro del nostro viaggio insieme”.