U.S. Avellino. Di Somma: “Abbiamo chiuso con Santaniello e Pane”. In attacco sì ad un under, no a Castaldo.

Nel Media Day c’è stato modo di parlare anche di mercato. Il ds Salvatore Di Somma ha fatto chiarezza su alcune questioni. I prossimi arrivi: “Stasera abbiamo chiuso per Santaniello e Pane, non li abbiamo ancora ufficializzati per la situazione del Picerno. De Francesco è in viaggio. Abbiamo deciso di dare a lui le redini del gioco in mano”. Il pensiero va a Di Paolantonio, in bilico: “Ha rifiutato diverse nostre offerte favorevoli”. Verso la risoluzione il caso Parisi: “Il ragazzo vuole andare via, non possiamo certo frenarlo”. Il ds chiude le porte a Castaldo: “Abbiamo già tre attaccanti, per un eventuale quarto punteremo su un under”.

