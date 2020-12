U.S. Avellino. Di Somma inibito e quattro giornate di squalifica per Pizzella.

La gara di Bari lascia strascichi anche in termini di provvedimenti del giudice sportivo della Lega Pro che sanziona con quattro giornate di squalifica Antonio Pizzella “perché al termine della gara rientrando negli spogliatoi spingeva con una spallata un assistente arbitrale la cui caduta veniva impedita solo dalla presenza di altre persone”. Salvatore Di Somma è stato inibito fino al 31 gennaio 2021, in più ammenda di 500 euro “perché al termine della gara rientrando negli spogliatoi rivolgeva ad un assistente arbitrale una frase offensiva (r.A.A., panchina aggiuntiva)”. Un turno di squalifica ad Aloi e Ciancio per sopraggiunto numero di ammonizioni.

