U.S. Avellino. Ecco la data di recupero del match contro la Turris, c’è anche quella della gara contro il Bisceglie rinviata ufficialmente.

L’Avellino avrà diversi impegni in questo mese di ottobre. Si vanno infatti ad incastonare il match contro il Foggia allo Zaccheria, già previsto in calendario il 21 ottobre alle 20.45 e che invece si disputerà il 22 ottobre e quello contro la Turris, sospesa domenica scorsa al 9′ di gioco: le due squadre si affronteranno il 28 ottobre alle 15. Infine, l’altra variazione di calendario riguarda Avellino-Bisceglie, non si giocherà il 7 ottobre (giunta l’ufficialità) ma il 18 novembre alle 20,45.

