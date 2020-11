U.S. Avellino. Ecco l’ufficialità di Riccardo Leoni.

L’Us Avellino comunica di aver ingaggiato il calciatore Riccardo Leoni. Nato a Lodi il 10 giugno 1998, il portiere cresciuto nelle giovanili dell’Inter ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al 30 Giugno 2021.

In carriera ha indossato le maglie di Sancolombano e Pergolettese in serie D collezionando in 3 stagioni 65 presenze. Successivamente è stato acquistato dalla Giana Erminio con cui ha esordito in serie C. Per lui, con il club di Gorgonzola (MI), 49 presenze in due anni.

“Avevamo necessità, dopo l’infortunio di Forte, di ingaggiare un altro portiere – ha affermato il direttore sportivo Salvatore Di Somma – Leoni è un profilo giovane con già alle spalle una discreta esperienza in Lega Pro. Con il suo acquisto ci siamo messi al sicuro per il resto del campionato”.

adsense – Responsive – Post Articolo