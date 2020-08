U.S. Avellino. Firma l’esperto difensore Simone Ciancio.

L’Us Avellino comunica di aver raggiunto un accordo annuale con il difensore Simone Ciancio. Nato a Genova il 18 luglio 1987, il calciatore ligure è cresciuto nelle fila Sampdoria.

In carriera ha indossato le maglie di Pizzighettone, Alessandria, Cittadella, Juve Stabia, Cosenza, Lecce, Catania e Carrarese. In totale ha collezionato 364 presenze tra i professionisti, 79 nella vecchia serie C2, 184 in Lega Pro, 60 in serie B e 41 tra Tim Cup, coppe di categoria e post season.

“Simone non ha bisogno di presentazioni – ha affermato il direttore sportivo Salvatore Di Somma – parliamo di un giocatore esperto che conosce bene la categoria e nella quale ha sempre offerto eccellenti prestazioni. Per caratteristiche rispecchia in pieno quello che cercavamo”.

