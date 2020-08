U.S. Avellino. Francesco Forte è il nuovo portiere.

L’Us Avellino comunica di aver raggiunto un accordo biennale con il portiere Francesco Forte. Nato a Campora San Giovanni (CS) il 12 ottobre 1991, l’estremo difensore calabrese è cresciuto nelle fila della Vigor Lamezia, dove ha prima fatto parte del settore giovanile e successivamente ha militato per cinque stagioni con i biancoverdi disputando 4 campionati di serie C2 ed 1 di serie D.

Si tratta di un vero e proprio veterano del campionato di serie C avendo, dopo l’esperienza con il club di Lamezia Terme, indossato le maglie di Aversa Normanna, Maceratese, Rende, Casertana, Viterbese e Carrarese.

In totale Forte ha collezionato 329 presenze tra i professionisti.

“Francesco è un portiere esperto – ha affermato il direttore sportivo Salvatore Di Somma – lo conosco da quando ha iniziato in interregionale con la Vigor Lamezia. E’ un ragazzo che ho sempre seguito, quest’anno c’è stata l’occasione per poterlo prendere e non me la sono fatta sfuggire. Ci siamo assicurati un’assoluta garanzia tra i pali”.

