U.S. Avellino. I convocati per la gara di domani contro la Turris.

di Redazione sportiva

L’Avellino si presenta all’esordio casalingo contro la Turris, ore 17.30, con qualche assente. Le ultime tre ufficializzazioni hanno tamponato una situazione che sarebbe diventata più difficile. Infatti ci saranno Tito, Nikolic e D’Angelo. Niente da fare per Rizzo, ritornato al Livorno. Braglia non potrà disporre dello squalificato Ciancio che, unito al mancato tesseramento di Rizzo, crea un piccolo problema in fascia. Saranno, quasi sicuramente, Adamo e Tito gli interpreti delle due corsie nel 3-5-2 irpino. In difesa si attende l’ufficialità di Luigi Silvestri che andrà a rimpiazzare un Laezza che dovrà affrontare la lungodegenza. Chiaro che domani Dossena, Miceli e Rocchi saranno i tre titolari nelle retrovie. Convocata anche la giovane punta Mariconda.

Portieri: Forte, Pane, Pizzella.

Difensori: Adamo, Burgio, Dossena, Miceli, Nikolic, Rocchi, Tito.

Centrocampisti: Aloi, Bruzzo, D’Angelo, De Francesco, Silvestri.

Attaccanti: Bernardotto, Maniero, Mariconda, Santaniello.

