U.S. Avellino. I convocati per la gara di domani sera a Terni.

Portieri: Tonti; Pellecchia;

Difensori: Bertolo, Celjak, Illanes, Laezza, Morero, Njie, Parisi, Zullo;

Centrocampisti: De Marco, Di Paolantonio, Evangelista, Federico, Garofalo, Izzillo, Micovschi, Palmisano, Rizzo, Rossetti;

Attaccanti: Albadoro, Alfageme, Ferretti, Pozzebon.

Questa è la lista dei 24 convocati dell’Avellino che domani sera affronterà al “Liberati” di Terni la Ternana nel primo turno dei play off. Appuntamento alle 20.30. Non figurano il portiere Dini, operato per la rottura del tendine d’Achille e l’esterno offensivo Sandomenico, problemi al ginocchio destro.

