U.S. Avellino. Ingaggiato il difensore Mirko Miceli a titolo definitivo.

L’Us Avellino comunica di aver raggiunto con la Sambenedettese per il trasferimento a titolo definitivo del difensore Mirko Miceli. Nato a Cosenza il 16 giugno 1991, il roccioso calciatore calabrese ha siglato con il club un accordo biennale con l’opzione di rinnovo per un altro anno.

Cresciuto tra le giovanili di Catania e Varese, ha esordito tra i professionisti con il club lombardo nella stagione 2010/2011, in serie B. Dopo l’esperienza con la formazione biancorossa Miceli ha indossato le maglie di Alessandria, Carrarese, Rapallo Bogliasco, Olbia, Viterbese e Sambenedettese.

In totale ha collezionato 127 presenze tra i professionisti.

“Mirko è un difensore forte ed esperto – ha affermato il direttore sportivo Salvatore Di Somma – lo seguo da tempo. Nella sua posizione rappresenta un top player per la categoria. Sono contento di essere riuscito a portarlo ad Avellino”.

