L’U.S. Avellino 1912 comunica che il calciatore Giuliano Laezza, in accordo con il medico sociale dott. Gennaro Esposito, ha lasciato momentaneamente il ritiro di Sturno per sottoporsi ad un intervento chirurgico per un varicocele al testicolo sinistro. L’intervento è perfettamente riuscito. Il calciatore, nei prossimi giorni, si aggregherà nuovamente alla squadra.

