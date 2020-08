U.S. Avellino. Lavori di adeguamento al Partenio Lombardi, intesa raggiunta con il Comune di Avellino.

L’Us Avellino comunica di aver raggiunto l’intesa con il Comune di Avellino per i lavori di adeguamento dello Stadio Partenio Lombardi.

In queste settimane, in cui la squadra si trova a Sturno (AV) per il ritiro precampionato, inizieranno le lavorazioni per l’aumento di capienza dello Stadio Partenio – Lombardi attraverso l’istallazione di sediolini nelle Tribune Laterali e nel settore ospiti come da disposizioni imposte dalla Figc. Tali sedute individuali verranno istallate in vari step fino al raggiungimento della capienza complessiva di circa 10.000 posti.

Ulteriore intervento riguarderà il manto in erba sintetica il quale sarà oggetto di un intervento di ripristino e ricarica ai fini del rinnovo del certificato Fifa Quality Pro del manto erboso artificiale.

Da questa mattina, inoltre, gli operai sono al lavoro anche per la messa in funzione del Partenio B, impianto fondamentale per il supporto a tutte le attività del club.

